Capello | Conte sembra voler trovare i nemici in se stesso I risultati gli danno ragione il resto è filosofia Gazzetta

Capello: «sembra voler trovare i nemici in se stesso. I risultati gli danno ragione, il resto è filosofia» (Gazzetta) Fabio Capello intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Conte si è ripreso punti e complimenti. Che impressione ha avuto? «L’ho trovato in grande forma, particolarmente ispirato nella gestione come nelle idee. Si sente sempre più dentro la squadra e trasmette il suo carisma ai giocatori». L’ultimo strappo – la scelta di restare alcuni giorni a Torino – è in realtà servito a rimettere insieme i pezzi? «Per questo l’ho criticato, credo che abbia mancato di rispetto a chi doveva allenare, e cioè quei giocatori che non erano stati convocati in nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

