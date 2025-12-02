Caos e diritti costituzionali negati portiamo il caso al Pirellone

"Dovremo assolutamente portare il tema al centro del consiglio regionale e lo faremo, come consiglieri del Pd, con un atto che possa essere discusso e approfondito in Aula". Lo ha spiegato Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd e componente della Commissione speciale sulle carceri, dopo che in quest’ultima si è tenuta l’audizione in merito alla circolare inviata lo scorso 21 ottobre dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) a tutti i provveditorati generali e direttori penitenziari, sulla “Integrazione disposizioni relative ai provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo presso gli istituti penitenziari“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Caos e diritti costituzionali negati, portiamo il caso al Pirellone"

Argomenti simili trattati di recente

#Inciampo... La casa sul fiume e il suo canto del mattino. Quanta bellezza nel caos di questo mondo ? #inciampopizzeriabistrot #brigatapazza #zeroalcool #AssociazioneInsiemeOnlus #potenzacittasociale #tamburideibriganti #casadeidiritti #fattoriasocialel - facebook.com Vai su Facebook

"Caos e diritti costituzionali negati, portiamo il caso al Pirellone" - "Dovremo assolutamente portare il tema al centro del consiglio regionale e lo faremo, come consiglieri del Pd, con un ... Come scrive ilgiorno.it

Cgil e Slc, caos alle Poste, Governo nega diritti a cittadini - "Le immagini del caos alla sede di Poste Italiane di piazza Matteotti a Napoli e di altri uffici postali della provincia, che in queste ore stanno rimbalzando sui social, non sono una casualità né ... Scrive ansa.it

Moldovia, caos elettorale e Transnistria nel mirino: così il governo mina i diritti costituzionali dei cittadini - La Repubblica di Moldova è uno dei paesi in cui la maggior parte dei suoi cittadini subisce sistematiche violazioni dei diritti umani basate su nuove equazioni che una rete composta da fazioni di ... Come scrive affaritaliani.it