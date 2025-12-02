Caos al pronto soccorso | 24enne sradica una porta e sputa in faccia a un infermiere

È scoppiato tutto in pochi istanti, in una serata che al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sembrava come tante. Un 24enne residente in città, S.P., agitato mentre attendeva di essere visitato, ha improvvisamente divelto la porta che separa la sala d’attesa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

