Canti ebraici sufi e gregoriani per celebrare l’amore

Un percorso musicale e poetico attraverso i suoni, le emozioni e le parole dedicati ai temi dell'amore e della speranza, in un concerto-spettacolo di grande intensità. Tre suites di canzoni di varia provenienza, che hanno in comune l'intenzione di essere cura e medicina per lo spirito, tra canti della tradizione sufi e della tradizione ebraica, pezzi della cultura indiana e della musica gregoriana, brani d'amore di provenienza popolare, richiami al Cantico dei Cantici e gioielli della canzone d'autore. E' quanto proporrà l'evento dal titolo "Che il mio amore non sia stanco mai", che andrà in scena giovedì alle 20.

