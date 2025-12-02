Canti di Natale censurati e stella cometa bandita l' ultima follia woke

È un attacco senza precedenti quello che stanno subendo i cattolici. In Italia e in Europa. L'arrivo del Natale, una delle feste più sacre del cristianesimo, densa di significati e di tradizione, di gioia e di infinita bellezza, ha scatenato i progressisti de' noantri. Quella sinistra sempre pronta a chinar la testa in nome del politicamente corretto, di fronte all'Islam più aggressivo. E così un innocente presepe o una candida recita scolastica diventano temi di cronaca, di dibattito e di aspro scontro politico. L'ultimo caso è quello denunciato dall'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

