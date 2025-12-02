Cannabis Light tavolo di ' spaccio' in piazza Foroni | l' azione di Radicali Italiani arrestato il segretario nazionale Filippo Blengino

Un atto di disobbedienza civile, un'azione politica portata avanti dai Radicali Italiani con una finalità chiara: sottoporre all'attenzione della Corte Costituzionale l'art.18 del Decreto Sicurezza. Così oggi, martedì 2 dicembre, nel cuore di piazza Foroni e in pieno orario di mercato, il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

