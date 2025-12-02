Cannabis light come le sigarette | venduta nei tabaccai e tassata al 40%

Tra gli oltre 400 emendamenti segnalati per modificare il testo della Manovra per il 2026, Fratelli d’Italia ne ha inserito uno che regola la vendita della cannabis light. I prodotti che rientrano in questa categoria vengono di fatto equiparati ai tabacchi lavorati, quelli delle sigarette, sotto diversi aspetti. I prodotti a base di cannabis light potranno essere venduti solo nei tabaccai, nelle farmacie e in altri specifici esercizi commerciali autorizzati. La porzione del decreto sicurezza che rendeva illegale l’intera filiera della cannabis light viene abrogata. Le aziende potranno tornare a produrre, vendere ed esportare le inflorescenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cannabis light come le sigarette: venduta nei tabaccai e tassata al 40%

