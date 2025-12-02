Canicola presenta Il sogno della cicala di Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino
Il sogno della cicala è il primo volume di Dario Sostegni in collaborazione con Raffaele Sorrentino, una graphic novel che mescola differenti registri narrativi e stilistici. Realtà, fantasy, fantascienza intimista, per un racconto di formazione che unisce narrazione classica a sperimentazioni grafiche. Una graphic novel tra il new weird di Jeff Vandermeer e il racconto di formazione di Stephen King dove i tre giovani protagonisti, Villa, Mirko e Julia, affrontano la scomparsa di Devid, il fratello di Villa, attraversando una versione distorta della realtà. In questo viaggio alla scoperta di sé e all’accettazione della separazione da Devid sarà Sama a guidarli, un essere a metà fra un bambino sperduto e un animale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
