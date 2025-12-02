Cane bloccato da tre giorni in un’area impervia oltre 30 metri di discesa per soccorrerlo | alla fine tante coccole
Recuperato martedì mattina dai vigili del fuoco un cane da caccia rimasto bloccato per 3 giorni in una zona impervia sul Monte Fregnano, in provincia di Forlì Cesena. Complesse le manovre di soccorso con una discesa di oltre 30 metri su corda effettuata dal team Speleo Alpino Fluviale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
