'Garantire accesso anche a pazienti seguite in centri periferici' Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - "Per il carcinoma della mammella ormono-positivo (Hr+) e Her2-negativo (Her2-) sono disponibili nuove opportunità legate agli inibitori della pathway Pi3k, ma è fondamentale gestire il test mol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cancro seno metastatico, Fusco (Ieo): "Test biomarcatori cruciali per terapie innovative"