Cancro al seno Pruneri Int | Ampliare uso test genomici riducono ricorso a chemioterapia

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Con 53mila nuovi casi stimati ogni anno nel nostro Paese, quello al seno è il tumore più frequente non solo nel sesso femminile, ma in assoluto. Ha fortunatamente anche tassi di guarigione fra i più elevati: grazie alla diagnosi precoce e ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica negli ultimi 20 anni la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in costante aumento ed è passata dall'81 all'87%. Il merito di questo successo è da ricercare anche nell'oncologia di precisione che gioca un ruolo decisivo. L'obiettivo è evitare o quantomeno ridurre la chemioterapia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
