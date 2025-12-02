Maxi operazione dei carabinieri e Dda. Ennesimo colpo al clan Licciardi. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno dato esecuzione a una vasta operazione che ha portato all’emissione di 21 misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Camorra, ennesimo colpo al clan Licciardi