Camorra ennesimo colpo al clan Licciardi
Maxi operazione dei carabinieri e Dda. Ennesimo colpo al clan Licciardi. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno dato esecuzione a una vasta operazione che ha portato all'emissione di 21 misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Napoli.
Ennesimo giovane ucciso a Napoli. Pio Marco Salomone, 19 anni, è stato assassinato nella zona dell'Arenaccia, nel cuore della città, a poche ore dall'apertura dei seggi per le elezioni regionali. Un tempismo drammatico, che scuote la comunità e riporta al ce
Colpo al clan di camorra "Licciardi", 21 misure cautelari - NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 21 indagati: 19 misure ...
Maxi blitz anticamorra, 21 arresti. Estorsioni, ricettazione e controllo del territorio - Dalle prime luci dell'alba i militari del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautela ...
Un altro colpo alla camorra: arrestato boss Dell'Aquila - Il boss della camorra Giuseppe Dell'Aquila, di 49 anni, inserito nell'elenco dei 30 ricercati di massima pericolosità, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Napoli.
Camorra: spari in piazza a Napoli prima di Pasqua, due arresti - Sono accusati di avere sparato diversi colpi di pistola in una piazza del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, nella zona orientale dalla città, nella notte del 19 aprile scorso, il giorno ...
Simboli da cancellare - No, il contrasto alla camorra non può essere combattuto solo attraverso i canali classici, a colpi di arresti e sequestri, processi e confische.
Camorra; Sgominato impero casalesi in basso Lazio: 40 arresti - Camorra; Sgominato impero casalesi in basso Lazio: 40 arresti Referente è un pregiudicato imparentato con Schiavone 'Sandokan' Roma, 10 feb.