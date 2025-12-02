Arezzo, 2 dicembre 2025 – “ Camminata delle Farfalle ” nel ricordo di Federica Canneti, dedicata a tutte quelle farfalle che, come lei, hanno interrotto troppo presto il loro volo. Grande partecipazione domenica scorsa all’evento a Castiglion Fiorentino. Domenica scorsa si è rinnovata la “Camminata delle Farfalle” dedicata a tutte quelle “farfalle” che sono volate in cielo troppo presto. “Nello scorso fine settimana è stata riproposta dai familiari e dagli amici di Federica Canneti la Camminata. Dopo aver percorso i sentieri castiglionesi, con breve preghiera al Santuario del Bagno, anche quest'anno è stata l'occasione per presentare il resoconto della terza Borsa di studio Federica Canneti” ha spiegato il sindaco Mario Agnelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

