Camion travolge operai sull' A31 un morto e un ferito | tragedia nel Vicentino L’allarme lanciato dagli automobilisti

Il tratto sud dell'autostrada A31 Valdastico, nel Vicentino, è stato teatro oggi dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Veneto. Pesante il bilancio, con un operaio morto, un uomo di 61 anni residente in provincia di Rovigo, e il suo collega in condizioni gravissime, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vicenza. I due operai sono stati travolti da un camion mentre stavano.

