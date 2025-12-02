Camion in manovra sfonda la recinzione di Villa Franceschi
Il Comune di Riccione informa che nel pomeriggio di martexì si è verificato un incidente all'esterno di Villa Franceschi, durante le operazioni di pulizia dei giardini storici affidate da Geat ad una ditta esterna. A causa di una manovra involontaria, un mezzo della ditta incaricata ha urtato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
"In via Ruoppolo, per fare una manovra al servizio del supermercato 365, si rompe un camion Asia. Manovra spregiudicata, derivante dal fatto che il 365 non ha un’area di carico e scarico, e un’area “dedicata” per il prelievo dei rifiuti. La strada è di accesso al - facebook.com Vai su Facebook
In Australia auto sfonda recinzione durante un rally, 13 feriti - Tredici persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, dopo che un'auto si è schiantata contro la folla durante una gara di rally nel sud- Lo riporta notizie.tiscali.it