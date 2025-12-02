Camion in manovra sfonda la recinzione di Villa Franceschi

Il Comune di Riccione informa che nel pomeriggio di martexì si è verificato un incidente all'esterno di Villa Franceschi, durante le operazioni di pulizia dei giardini storici affidate da Geat ad una ditta esterna. A causa di una manovra involontaria, un mezzo della ditta incaricata ha urtato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it