Camilla Da Rocha @laposhhhhhh presenta Galateo Contemporaneo

Firenzetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 4 dicembre, ore 18.30 presso La Ménagère, Via de’ Ginori 8r, FirenzeCAMILLA DA ROCHA @laposhhhhhhpresentaGALATEO CONTEMPORANEOGribaudo EditoreL’autrice dialoga con Ginevra Barbetti, giornalistaingresso libero fino ad esaurimento postiPiccolo manuale di buone maniere per un mondo più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Camilla Da Rocha presenta Galateo Contemporaneo - Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Genova, Camilla Da Rocha presenta il libro Galateo Contemporaneo (Gribaudo). Segnala mentelocale.it

