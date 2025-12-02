Camilla Da Rocha @laposhhhhhh presenta Galateo Contemporaneo
Giovedì 4 dicembre, ore 18.30 presso La Ménagère, Via de’ Ginori 8r, FirenzeCAMILLA DA ROCHA @laposhhhhhhpresentaGALATEO CONTEMPORANEOGribaudo EditoreL’autrice dialoga con Ginevra Barbetti, giornalistaingresso libero fino ad esaurimento postiPiccolo manuale di buone maniere per un mondo più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Galateo Contemporaneo nel nostro Basement! Il 4 dicembre accogliamo Camilla Da Rocha per la presentazione del suo nuovo libro Galateo Contemporaneo, un piccolo manuale di buone maniere per un mondo più gentile. In dialogo con la giornalista Ginev - facebook.com Vai su Facebook
Camilla Da Rocha presenta Galateo Contemporaneo - Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Genova, Camilla Da Rocha presenta il libro Galateo Contemporaneo (Gribaudo). Segnala mentelocale.it