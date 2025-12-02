Cambio al vertice della CISL di Ancona | Luca Talevi è il nuovo Responsabile dell’Area Sindacale Territoriale

Anconatoday.it | 2 dic 2025

ANCONA - Passaggio di testimone alla guida dellArea Sindacale Territoriale di Ancona: Luca Talevi è stato eletto nuovo Responsabile AST, subentrando ad Alessandro Mancinelli, chiamato alla responsabilità della AST CISL di Jesi, Senigallia e Fabriano. Una scelta che conferma la volontà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

