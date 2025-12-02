Cambiano le ricette mediche Queste non scadono più dopo un mese | ecco quali

Lo scorso 26 novembre il Ddl Semplificazioni, pensato per snellire la burocrazia amministrativa e agevolare la digitalizzare, è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Ciò ha portato molte novità, anche nell'ambito della salute. Per alcuni pazienti, infatti, è stata allungata la validità delle ricette. Un provvedimento necessario, che tende la mano alle persone affette da patologie croniche. I pazienti cronici, costretti a sottoporsi a terapie costanti, non dovranno più presentarsi ogni mese dal medico per rinnovare la prescrizione. Come sappiamo, infatti, alcune ricette valgono un mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cambiano le ricette mediche. Queste non scadono più dopo un mese: ecco quali

