Caltanissetta Città del Natale 2025 Domenica 7 dicembre 2025 inaugurazione

La città di Caltanissetta è pronta a vestirsi di luce e meraviglia per accogliere il periodo più incantevole dell’anno. Dal 7 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2025, il cuore pulsante del centro storico, il suggestivo Corso Umberto I, si trasformerà in una scintillante e calorosa “ Caltanissetta Città del Natale 2025 “, offrendo un’esperienza immersiva tra intrattenimento, shopping d’autore e delizie gastronomiche. Ogni sera, al calar del sole, dalle ore 18:00 a mezzanotte, il Corso Umberto I prenderà vita con i tradizionali Mercatini di Natale, veri e propri scrigni di festa. I visitatori saranno guidati da profumi e colori attraverso il Settore Food, un viaggio di sapori tipici e prelibatezze culinarie e il Settore Artigianale, un bazar incantato dove trovare regali unici e opere realizzate a mano con maestria e passione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

