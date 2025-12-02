Caltagirone celebra la Giornata delle persone con disabilità con un percorso di orienteering
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, domani, 3 dicembre, alle ore 15:00, in Piazza Municipio a Caltagirone, nell’ambito delle manifestazioni “Natale a Caltagirone – Lumina 2025”, si svolgerà un’esperienza di Orienteering che vedrà protagonisti i partecipanti al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
CALTAGIRONE - Con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine è stata celebrata, nell'area a verde dell'ex caserma carabinieri, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne https://www.youtube.com/watch?v - facebook.com Vai su Facebook
Vescovo, istituzionalizzare giornata con persone con disabilità - Questa l'idea lanciata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, al termine del concerto dei Controvento, che ha ... Segnala ansa.it