Caltagirone celebra la Giornata delle persone con disabilità con un percorso di orienteering

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, domani, 3 dicembre, alle ore 15:00, in Piazza Municipio a Caltagirone, nell’ambito delle manifestazioni “Natale a Caltagirone – Lumina 2025”, si svolgerà un’esperienza di Orienteering che vedrà protagonisti i partecipanti al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

