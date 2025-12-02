Calolziocorte | fratelli muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro

Calolziocorte (Lecco), 2 dicembre 2025 – Prima Giovanni, 76 anni, il maggiore. Poi, nel giro di qualche ora, anche Ferdinando, di 67 anni, il minore. Due fratelli di Calolziocorte sono morti a distanza di meno di un giorno uno dall'altro. Sia Giovanni, sia Ferdinando Cavalli erano ricoverati in casa di riposo, ma in paesi diversi, non le stesse. I due fratelli sono mancati entrambi per un improvviso peggioramento del loro stato di salute, probabilmente senza nemmeno conoscere le condizioni l'uno dell'altro. Uniti nell’addio. Il funerale verrà celebrato insieme. Giovanni da giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, che lo aveva condannato all'infermità e inchiodato su una carrozzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

