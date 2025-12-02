Calhanoglu Inter futuro in bilico | tra rinnovo in stallo e tentazioni turche per l’estate
Inter News 24 Calhanoglu Inter, nodo rinnovo ancora fermo: la Gazzetta parla di rischio separazione e le novità sullo scenario Galatasaray. Il futuro di Hakan Calhanoglu, 31 anni, resta uno dei dossier più delicati in casa Inter. Il regista turco, colonna del centrocampo nerazzurro e uomo chiave per qualità tecnica e leadership, è entrato da mesi in una fase di incertezza. La Gazzetta dello Sport la definisce «una sorta di limbo», soprattutto perché il rinnovo non ha ancora imboccato una direzione chiara. Nella scorsa estate, Fenerbahce e Galatasaray hanno sondato il terreno, ma da Viale della Liberazione non è mai arrivata un’offerta ritenuta adeguata. 🔗 Leggi su Internews24.com
