aggiornamento sul palinsesto delle serie TV italiane nel 2025. Il panorama delle produzioni italiane ed internazionali in streaming e televisione si arricchisce di numerose uscite previste nel corso del 2025. In questa guida si approfondiscono le principali novità, con un focus sulle date di debutto, le stagioni in programmazione e le piattaforme di distribuzione, affinché gli utenti possano essere sempre aggiornati sugli imminenti arrivi e sulle serie già in onda. prossime uscite delle serie TV italiane e internazionali in Italia nel 2025. gennaio 2025: aperture e ritorni. A gennaio si segnalano debutti di rilievo come la stagione 5 di “The White Lotus” su Sky e NOW e il ritorno di “Le indagini di Sister Boniface” sulla piattaforma Sky Investigation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Calendario serie tv Italia ultime uscite e date di trasmissione