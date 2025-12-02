Calendario Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 | programma orari tv streaming
Dopo l’appuntamento in Francia, a Flamanville, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta ora in Italia per affrontare la terza tappa del calendario. La location sarà quella di Terralba, in Sardegna, dove domenica 7 dicembre verranno disputate solo le gare della categoria Elite. L’unico appuntamento italiano torna perciò in calendario dopo l’annullamento dello scorso anno a causa delle condizioni meterologiche. Il circuito situato in provincia di Oristano presenta 3.400 metri in cui si alternano settori in sabbia, erba e sterrato. L’Italia spera di recitare in casa un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it
