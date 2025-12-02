Calendario 2026 Ileana della Corte 37° edizione

Ogni anno, il brand di gioielli Ileana della Corte realizza un calendario per rappresentare i momenti speciali che scandiscono l’anno: successi professionali, feste in famiglia, compleanni, anniversari e vacanze. Lunedì 1 dicembre, alle ore 20:00, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, si è svolta la festa di presentazione del calendario 2026, giunto alla sua 37esima edizione. Nella stessa location, sono stati anche realizzati gli scatti fotografici, che hanno avuto come protagonisti i clienti della maison e i 12 gioielli scelti per rappresentare i mesi dell’anno. Durante la serata, gli ospiti hanno potuto degustare le prelibatezze dello chef Giancarlo Lo Giudice sul meraviglioso roof top del Gold Tower, le pizze fritte di Sorbillo e sorseggiare i vini di Villa Matilde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it