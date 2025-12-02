Calenda-Di Battista botta e risposta | Hai legami con Russia? Studia

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Carlo Calenda e Alessandro Di Battista, con i riflettori accesi sulla Russia e sulle posizioni dell'ex parlamentare grillino. "Credo che occorra chiarire se Alessandro Di Battista – il cui 'libro' riprende il nome della campagna di propaganda del Cremlino in Occidente – sia legato in qualche modo a: società . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Carlo Calenda... Carlo Calenda ha diffuso un comunicato stampa con cui sollecita gli apparati dello Stato a indagare su Alessandro Di Battista. Il tanto brillante quanto incompreso senatore sospetta che Di Battista abbia legami con qualche società di propaga - facebook.com Vai su Facebook

Credo che occorra chiarire se Alessandro Di Battista - il cui “libro” riprende il nome della campagna di propaganda del Cremlino in Occidente - sia legato in qualche modo a: società di propaganda russe; aziende che fanno business in Russia; considerato anc Vai su X

Calenda-Di Battista, botta e risposta: “Hai legami con Russia?”, “Studia” - (Adnkronos) – Botta e risposta tra Carlo Calenda e Alessandro Di Battista, con i riflettori accesi sulla Russia e sulle posizioni dell’ex parlamentare grillino. Lo riporta ilnapolionline.com

Calenda contro Di Battista e il suo libro «La Russia non è il mio nemico»: «La propaganda di Mosca la fai gratis o pagato» - Carlo Calenda attacca Alessandro Di Battista e chiede, usando un claim caro al vecchio Movimento 5 Stelle, «trasparenza e onestà». Riporta msn.com

Calenda scatenato alla Sapienza, una valanga di invettive: da Fico a Conte, da Renzi a Travaglio fino a Di Battista, Landini e il campo largo - Conte, M5s, Renzi, Schlein, campo largo, Landini, Travaglio, Di Battista : Calenda alla Sapienza trasforma il dibattito sull’Europa in un processo- Segnala ilfattoquotidiano.it

“Truppe cammellate…”. Botta e risposta Azione-Pd sulle elezioni di Milano nel 2027 - Carlo Calenda accusa Majorino di chiedere le primarie solo perché convinto di vincerle e Nahum ricorda che le Regionali nel 2022 non furono animate dal confronto interno al Pd ... Scrive msn.com

"Trumpiano menzognero", "Putiniano poco sveglio". Botta e risposta Bonelli-Calenda - Due degli esponenti politici che, teoricamente, dovrebbe guidare i loro rispettivi partiti nel complicatissimo progetto del campo ... Come scrive ilgiornale.it

Via libera al Defr, botta e risposta tra Calenda e Forza Italia - L'aula dell'ARS ha approvato il documento economico e finanziario della regione col voto contrario di pd, 5 stelle e controcorrente mentre il cammino della manovra quater potrebbe allungarsi in ... Segnala rainews.it