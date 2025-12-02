Calenda | chiarire se Di Battista è legato alla propaganda russa

Roma, 2 dic. (askanews) – “Credo che occorra chiarire se Alessandro Di Battista – il cui ‘libro’ riprende il nome della campagna di propaganda del Cremlino in Occidente – sia legato in qualche modo a: società di propaganda russe; aziende che fanno business in Russia; considerato anche il fatto che è ospite fisso di numerose trasmissioni televisive e che in passato, come Salvini, ha firmato un accordo di collaborazione formale con Russia Unita a nome dei 5S. Ci sono io credo gli estremi per una verifica approfondita degli organi preposti alla sicurezza dello Stato”. Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it