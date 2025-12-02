Calderone chiude la porta al salario minimo | La soluzione è nei contratti collettivi
Il governo italiano conferma: non serve il salario minimo, grazie alla contrattazione collettiva che copre il 96% dei lavoratori, come ribadito dalla ministra Marina Elvira Calderone a Bruxelles nel contesto europeo. Durante un incontro alla sede del Consiglio dell’Unione Europea, Calderone ha sottolineato come l’Italia rispetti la direttiva Ue basandosi su un sistema complesso di relazioni industriali nazionale che garantisce quasi la totalità dei salari con contratti collettivi, pari al 96%. Questo dato si allinea con l’interpretazione della recente sentenza della Corte di giustizia europea che definisce i criteri per la tutela dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
