Calciomercato Verona Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu Ecco le ultime

Calciomercato Verona: Giovane nel mirino dell’Inter, operazione possibile solo in estate Il Calciomercato Verona si accende attorno a Giovane, la giovane rivelazione brasiliana dell’Hellas, finito nel radar dell’Inter per le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in zona gol. Il talento scaligero, apprezzato dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu e osservato con attenzione dalla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu. Ecco le ultime

Argomenti simili trattati di recente

L’ex Bologna e Verona Godfred #Donsah riparte dall’ #OstiaMare del presidente Daniele De Rossi. #calciomercato Vai su X

"Nelle ultimissime di Calciomercato, l’Udinese intensifica le valutazioni su Rafik Benghali, esterno del Verona protagonista in Serie A. L’Udinese starebbe valutando un affare da circa sette milioni per assicurarsi Benghali" - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di quella squadra. Destinazione big? Il punto in casa gialloblu - Calciomercato Verona, Giovane nel mirino dell’Inter: il club scaligero fa muro fino all’estate Il nome di Giovane continua a essere al centro delle discussioni legate al Calciomercato Verona, soprattu ... calcionews24.com scrive

Giovane nel mirino della Juventus, Zanetti lo blinda: "Mai visto distrazioni, le voci sono colpa della stampa: lui pensa al Verona". - Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha affrontato anche il tema legato a Giovane Santana, finito al centro di molte indiscrezioni di mercato che lo accostano. Come scrive tuttojuve.com

Giovane, maxi asta in vista? Tanti club sul brasiliano del Verona - Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, rischia di diventare uno degli uomini mercato della prossima estate: come riportato da "Eurosport", infatti, il giocatore ... Come scrive tuttojuve.com

Giovane Juve, l’Inter accelera per l’attaccante del Verona. Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta - Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta Il calciomercato di gennaio si scalda e l’attaccante Giovane d ... Lo riporta juventusnews24.com

Giovane Juventus: l’obiettivo bianconero è uscito in lacrime durante Verona Parma. Cosa è accaduto al Bentegodi - Giovane Juventus: l’obiettivo di mercato dei bianconeri è uscito in lacrime durante Verona Parma. Si legge su juventusnews24.com

Giovane nel mirino di Napoli e Inter: la valutazione dell'Hellas è già choc - ESPN di oggi parla di contatti avviati con l'entourage dell'attaccante in forza dalla scorsa estate all'Hellas Verona. tuttonapoli.net scrive