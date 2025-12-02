Calciomercato Verona Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu Ecco le ultime

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Verona: Giovane nel mirino dell’Inter, operazione possibile solo in estate Il Calciomercato Verona si accende attorno a Giovane, la giovane rivelazione brasiliana dell’Hellas, finito nel radar dell’Inter per le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in zona gol. Il talento scaligero, apprezzato dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu e osservato con attenzione dalla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato verona giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu ecco le ultime

© Calcionews24.com - Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu. Ecco le ultime

Argomenti simili trattati di recente

calciomercato verona giovane mirinoCalciomercato Verona, Giovane nel mirino di quella squadra. Destinazione big? Il punto in casa gialloblu - Calciomercato Verona, Giovane nel mirino dell’Inter: il club scaligero fa muro fino all’estate Il nome di Giovane continua a essere al centro delle discussioni legate al Calciomercato Verona, soprattu ... calcionews24.com scrive

calciomercato verona giovane mirinoGiovane nel mirino della Juventus, Zanetti lo blinda: "Mai visto distrazioni, le voci sono colpa della stampa: lui pensa al Verona". - Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha affrontato anche il tema legato a Giovane Santana, finito al centro di molte indiscrezioni di mercato che lo accostano. Come scrive tuttojuve.com

calciomercato verona giovane mirinoGiovane, maxi asta in vista? Tanti club sul brasiliano del Verona - Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, rischia di diventare uno degli uomini mercato della prossima estate: come riportato da "Eurosport", infatti, il giocatore ... Come scrive tuttojuve.com

calciomercato verona giovane mirinoGiovane Juve, l’Inter accelera per l’attaccante del Verona. Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta - Il prezzo schizza a 30 milioni: i bianconeri devono inserirsi prima dell’asta Il calciomercato di gennaio si scalda e l’attaccante Giovane d ... Lo riporta juventusnews24.com

calciomercato verona giovane mirinoGiovane Juventus: l’obiettivo bianconero è uscito in lacrime durante Verona Parma. Cosa è accaduto al Bentegodi - Giovane Juventus: l’obiettivo di mercato dei bianconeri è uscito in lacrime durante Verona Parma. Si legge su juventusnews24.com

calciomercato verona giovane mirinoGiovane nel mirino di Napoli e Inter: la valutazione dell'Hellas è già choc - ESPN di oggi parla di contatti avviati con l'entourage dell'attaccante in forza dalla scorsa estate all'Hellas Verona. tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Verona Giovane Mirino