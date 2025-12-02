Calciomercato Sergio Ramos al Milan con Modric? Il retroscena la sensazione e un piacevole ricordo

Sergio Ramos, classe 1986, ex difensore centrale di Siviglia, Real Madrid e PSG, lascerà il Messico - dove ha giocato con i Rayados di Monterrey - e si sarebbe proposto al Milan dell'amico Luka Modric per questo calciomercato invernale. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Sergio Ramos al Milan con Modric? Il retroscena, la sensazione e un piacevole ricordo

CALCIOMERCATO & SOGNI PROIBITI ULTIMISSIME MERCATO! VLAHOVIC TORNA DI MODA? E SERGIO RAMOS SUGGESTIONE LOW COST! Il Milan lavora sotto traccia per le prossime mosse! Il reparto offensivo e la difesa sono al centro dei rumor - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Ramos proposto al #Milan: la situazione calciomercato.com/liste/sergio-r… Vai su X

Mercato Milan, Sergio Ramos si propone ma c’è un grosso problema - Il 39enne difensore spagnolo non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Si legge su sportal.it

Sergio Ramos alla Juve? L'allenatore del Monterrey: "E' molto concentrato sul cercare di vincere il campionato" - Intervenuto in conferenza stampa, Domenec Torrent, allenatore dei messicani del Monterrey, risponde alle domande dei giornalisti su un possibile trasferimento di Sergio Ramos in Italia a gennaio, dal. Come scrive tuttojuve.com

Sergio Ramos al Milan: la clamorosa indiscrezione in vista di gennaio! - Sergio Ramos al Milan – Il calciomercato invernale del Milan si accende con un nome inatteso: quello di Sergio Ramos. Segnala fantamaster.it

Sergio Ramos si offre al Milan: contatti in corso tra le parti, ma c'è anche Thiago Silva - Lo spagnolo a gennaio lascerà il Messico e sarà svincolato, ma non arrivano segnali “caldi”. Segnala tuttosport.com

Moretto: "Il Milan in questo momento non sta considerando Sergio Ramos" - Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione: “Sergio ... Scrive milannews.it

MN - Sergio Ramos via dal Monterrey: è stato proposto anche al Milan - Nelle scorse ore, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato così di Sergio Ramos, difensore spagnolo classe 1986: "Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e ... Segnala milannews.it