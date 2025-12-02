Calciomercato Roma Genoa in pressing su Pisilli | ipotesi prestito a gennaio

Con l’inizio del mese di dicembre si avvicina a grandi passi anche l’inizio della sessione invernale di calciomercato, che ci terrà compagnia per tutto il mese di gennaio. In casa Roma sarà dunque l’occasione per provare a migliorare la rosa, cercando di assecondare quelle che saranno le possibili richieste di Gian Piero Gasperini. Attenzione però non solo ai movimenti in entrata, con il focus sul reparto offensivo, ma anche su possibili operazioni in uscita, tra le quali non è una novità il nome di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista giallorosso, nonostante le grandi prestazioni con l’Italia U21, sta trovano pochissimo spazio con la maglia giallorossa e non sarebbe da escludere un prestito a gennaio, nonostante la partenza per la Coppa d’Africa di Neil El Aynaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Genoa in pressing su Pisilli: ipotesi prestito a gennaio

