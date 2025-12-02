Calciomercato Roma dalla Francia | occhi su Sidiki Chérif

Che la Roma fatichi dall'inizio della stagione a trovare la via del gol attraverso il proprio reparto offensivo non è certo una novità. L'ultima sfida contro il Napoli ha evidenziato come, nonostante si siano disputate tredici giornate, il problema principale della squadra giallorossa resti la scarsa finalizzazione da parte dei propri attaccanti. Un attacco che, complice anche i numerosi infortuni registrati in questi primi mesi, si ritrova spesso con gli uomini contati oppure costretto ad adottare soluzioni azzardate, come l'ultima scelta di adattare Tommaso Baldanzi nel ruolo di falso nove. Per questo motivo, l'obiettivo primario del calciomercato invernale resta individuare un profilo che rispecchi pienamente le caratteristiche richieste da Gian Piero Gasperini.

