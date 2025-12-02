Calciomercato Lazio | Sarri aspetta questi due colpi

Calciomercato Lazio. Cresce l’attesa in casa Lazio per l’apertura della prossima finestra di calciomercato invernale. A un mese esatto dal via ufficiale, l’allenatore Maurizio Sarri può finalmente vedere all’orizzonte la possibilità di operare per rinforzare la sua squadra. La necessità di intervenire sul mercato è dettata dall’esigenza di correggere gli squilibri e le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Sarri ha bisogno di innesti mirati che si adattino alla sua filosofia tattica e che possano elevare il livello tecnico e di profondità della rosa. Nonostante le probabili restrizioni economiche, la dirigenza biancoceleste è chiamata a muoversi con astuzia per soddisfare le richieste del tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it