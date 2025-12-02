Calciomercato Lazio | Sarri aspetta questi due colpi
Calciomercato Lazio. Cresce l’attesa in casa Lazio per l’apertura della prossima finestra di calciomercato invernale. A un mese esatto dal via ufficiale, l’allenatore Maurizio Sarri può finalmente vedere all’orizzonte la possibilità di operare per rinforzare la sua squadra. La necessità di intervenire sul mercato è dettata dall’esigenza di correggere gli squilibri e le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Sarri ha bisogno di innesti mirati che si adattino alla sua filosofia tattica e che possano elevare il livello tecnico e di profondità della rosa. Nonostante le probabili restrizioni economiche, la dirigenza biancoceleste è chiamata a muoversi con astuzia per soddisfare le richieste del tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti simili trattati di recente
#calciomercato #Lazio - #Insigne vicinissimo alla Lazio! Il giocatore avvistato alla stazione Termini! - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Lazio: Sarri aspetta a braccia aperte il suo fedelissimo - Dopo lo stop ai trasferimenti in estate, i biancocelesti metteranno a segno alcuni innesti per tornare protagonisti, e tra questi c’è anche ... Secondo sportal.it
Sarri, il tecnico rischia di lasciare la Lazio a fine stagione? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni - Sarri e la Lazio: tra fedeltà al progetto e rischio addio, il futuro del Comandante torna in bilico In casa Lazio, il nome di Sarri continua a rappresentare un simbolo di identità, idee e appartenenza ... Da lazionews24.com
Calciomercato Lazio, gli obiettivi non cambiano: Fabiani spinge per accontentare Sarri. Le ultime sui movimenti biancocelesti - Calciomercato Lazio, Fabiani continua a seguire da vicino sia Ilic che Insigne. Come scrive lazionews24.com
Calciomercato Lazio | Insigne-Ilic, il punto sulle richieste di Sarri - Il mercato di gennaio della Lazio ruota principalmente attorno a due nomi: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. Segnala lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio, Insigne resta in stand-by: Sarri lo aspetta - Lorenzo Insigne è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancoceleste e aspetta solo ... Si legge su lalaziosiamonoi.it
Lazio, svolta rinnovi: cosa Sarri ha chiesto a Lotito - Il tecnico vuole trattare con alcuni dei giocatori in scadenza a giugno come Basic, Marusic e Romagnoli: nuovi contatti per il difensore centrale, ma c’è il nodo degli aumenti ... Lo riporta msn.com