Calciomercato la FIFA rivoluziona tutto! Quel caso ha cambiato tutto ecco cosa è stato deciso

Calciomercato, la FIFA rivoluziona tutto! Cosa è stato deciso dopo il caso Diarra, i cambiamenti per il calcio mondiale. È l’alba di una nuova era per il calcio globale. A Bruxelles si è consumato un passaggio fondamentale per il futuro delle trattative: le principali istituzioni del calcio europeo — UEFA, leghe, club e il sindacato dei calciatori FIFPro — hanno siglato una risoluzione unitaria per riscrivere le regole del Calciomercato. Nel quadro del Comitato per il Dialogo Sociale dell’UE, il Vecchio Continente, che muove quasi il 90% del giro d’affari mondiale, ha deciso di dettare i principi fondanti della futura normativa FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato, la FIFA rivoluziona tutto! Quel caso ha cambiato tutto, ecco cosa è stato deciso

News recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato verso la rivoluzione? La #UEFA scrive alla #FIFA: clausole sugli indennizzi per i club, tutela dei minori e giustizia sportiva, così devono cambiare le regole dopo la sentenza sul caso Diarra Vai su X

Roma, via libera FIFA: Ndicka ed El Aynaoui ci saranno contro il Como Arrivano notizie importanti in vista della sfida del 15 dicembre tra Roma e Como. La FIFA ha dato il via libera affinché Evan Ndicka e Neil El Aynaoui restino a disposizione di Gasperini a - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato, rivoluzione totale decisa dalla FIFA. Quel caso mediatico ha cambiato tutto! - Calciomercato: l’Europa detta la linea per la riforma globale dopo il caso Diarra La riforma del Calciomercato internazionale entra in una fase decisiva. calcionews24.com scrive

FIFA, boom compensi club per i Mondiali 2026 - La FIFA aumenta del 70% i compensi per i club che cedono giocatori ai Mondiali 2026. Come scrive europacalcio.it

Fifa e Dazn lanciano FIFA+,nuova piattaforma del calcio mondiale - Dopo la Coppa del mondo per club, Fifa e Dazn tornano a collaborare per il rilancio di FIFA+, in una piattaforma che diventerà la 'Global home of football' e sarà lanciata nel 2026. Segnala ansa.it

Fifa e Dazn lanciano Fifa+, la nuova piattaforma dedicata al calcio mondiale - Dopo il successo globale della Fifa Club World Cup 2025 che ha raggiunto miliardi di tifosi, FIFA e DAZN uniscono ancora le forze per compiere il passo successivo nella loro partnership strategica: il ... Lo riporta gazzetta.it