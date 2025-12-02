Calciomercato la FIFA rivoluziona tutto! Quel caso ha cambiato tutto ecco cosa è stato deciso

Calciomercato, la FIFA rivoluziona tutto! Cosa è stato deciso dopo il caso Diarra, i cambiamenti per il calcio mondiale. È l’alba di una nuova era per il calcio globale. A Bruxelles si è consumato un passaggio fondamentale per il futuro delle trattative: le principali istituzioni del calcio europeo — UEFA, leghe, club e il sindacato dei calciatori FIFPro — hanno siglato una risoluzione unitaria per riscrivere le regole del Calciomercato. Nel quadro del Comitato per il Dialogo Sociale dell’UE, il Vecchio Continente, che muove quasi il 90% del giro d’affari mondiale, ha deciso di dettare i principi fondanti della futura normativa FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

