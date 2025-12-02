Calciomercato Juve: ribaltone Vlahovic, cambia tutto per gennaio e l’estate. Ora il suo futuro dipenderà quasi unicamente da questa cosa. L’ infortunio subito da Dušan Vlahovi? contro il Cagliari è un contrattempo non banale che non solo pesa sul presente del centravanti serbo, ma che avrà anche effetti collaterali sull’ immediato futuro e sulle logiche di mercato. Stop incerto: la paura delle ricadute. Per il calciatore, che ha solo venticinque anni, la durata della degenza, comunque lunga, è soggettiva e può variare influenzata da diversi fattori. Il più importante di questi è la consapevolezza di aver messo alle spalle la paura di ricadute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: ribaltone Vlahovic, cambia tutto per gennaio e l’estate. Ora il futuro dipenderà da questa cosa