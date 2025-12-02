Calciomercato Inter Touré conquista tutti | il club valuta il colpo già a gennaio

di Dario Bartolucci Calciomercato Inter: Touré impressiona Chivu e Ausilio nello scontro di Pisa. L’esterno tedesco entra prepotentemente nei piani per la fascia. Il pomeriggio di Pisa ha lasciato segni evidenti non solo sul campo, ma anche nelle strategie del calciomercato Inter. La prestazione di Idrissa Touré, esterno classe 1998 e tra le rivelazioni della stagione, ha catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che aveva già raccolto report entusiastici dai propri scout e ha trovato nell’Arena Garibaldi una conferma lampante. Dalla panchina, Cristian Chivu ha potuto osservare da pochi metri la capacità del tedesco di spaccare le partite con accelerazioni e potenza fisica che hanno ricordato ai più lo strapotere atletico di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

