Calciomercato Inter non solo Touré | a destra si valuta il 2005 che fa impazzire tutti

Calciomercato Inter. Marco Palestra, l’esterno destro attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, è senza dubbio il nome caldo del prossimo calciomercato. Il classe 2005 sta collezionando prestazioni di assoluto rilievo, diventando un vero e proprio protagonista sulla fascia. Le sue qualità hanno acceso i riflettori di mezza Serie A, e ora anche l’ Inter si è ufficialmente iscritta al nutrito elenco dei corteggiatori. I dirigenti nerazzurri sono rimasti impressionati non solo dai numeri del giovane laterale, ma soprattutto dalla sua straordinaria personalità in campo. Ne è un esempio la recente performance contro la Juventus, dove Palestra è stato padrone della corsia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

