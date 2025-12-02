Calciomercato Inter interesse vero per il 2007? Moretto urla sì
Calciomercato Inter. Il settore giovanile e la strategia di scouting internazionale dell’ Inter continuano a lavorare a pieno regime, e nelle scorse ore è emerso un nome che sta scaldando l’ambiente nerazzurro: Branimir Mlacic. Il giovane calciatore, un classe 2007, è attualmente di proprietà dell’ Hajduk Spalato e, secondo quanto riportato dai media croati, l’ Inter sta seguendo con grande attenzione la sua evoluzione sportiva, vedendo in lui un potenziale crack per il futuro. Questa voce di mercato, che riguarda un talento purissimo della scuola croata, è stata prontamente confermata anche da fonti autorevoli nel panorama del calciomercato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
