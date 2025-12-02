Calciomercato Inter il Napoli accelera per Frattesi | Vuole capire le condizioni per la cessione

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Napoli insiste sul centrocampista: Conte lo vuole e il giocatore gradirebbe la destinazione. Valutazioni in corso tra i club. Il calciomercato invernale potrebbe intrecciare in modo diretto i destini di Inter e Napoli. Come anticipato da Radio Kiss Kiss Napoli – voce molto vicina alle dinamiche del club partenopeo – gli azzurri sarebbero pronti ad affondare il colpo per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, arrivato un anno fa in nerazzurro ma oggi finito ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu. Secondo quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio, gli azzurri hanno iniziato a sondare la fattibilità dell’operazione per gennaio: «Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Napoli accelera per Frattesi: «Vuole capire le condizioni per la cessione»

