Calciomercato Inter Ausilio gela i tifosi | Non abbiamo necessità E su Lookman vi dico questo…

Inter News 24 Calciomercato Inter, Piero Ausilio gela i tifosi in vista della prossima sessione invernale, e dice tutta la verità su Ademola Lookman. Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle possibili mosse di mercato dell’Inter. QUI LE ULTIMISSIME DI MERCATO DELL’INTER MERCATO DI GENNAIO – «Noi lo dicono e lo testimoniano anche negli ultimi anni i mercati che abbiamo fatto. Siamo sempre più che mai convinti che le cose vanno a essere fatte in un certo modo durante il periodo estivo perché ci dà l’allenatore il tempo di conoscere, di lavorare e anche di aspettare qualche calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio gela i tifosi: «Non abbiamo necessità. E su Lookman vi dico questo…»

Scopri altri approfondimenti

Era già stato vicinissimo all' #Inter bmbr.cc/ion5i7b #calciomercato Vai su X

Il futuro di Guglielmo #Vicario potrebbe intrecciarsi con l'#Inter nel calciomercato del 2026. Il portiere del #Tottenham continua a essere monitorato dai nerazzurri. Dopo aver rinunciato all'acquisto in passato, l'Inter non esclude una futura trattativa per Vica - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Ausilio segue da vicino un giocatore della Lazio. Pronta l’offerta per strapparlo ai biancocelesti - Calciomercato Inter, nel mirino è finito un altro giocatore della Lazio oltre Gila. Si legge su lazionews24.com

Romano: “Inter su Vicario, pallino di Ausilio. Era praticamente fatta, cosa cambia per il 2026” - Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato di un interesse dell'Inter per Guglielmo Vicario del Tottenham: ... Lo riporta msn.com

Neymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio - Il Direttore sportivo nerazzurro è intervenuto su diversi temi, parlando inoltre di un eventuale sbarco in Serie A della stella brasiliana Torna a parlare Piero Ausilio, spaziando a 360 gradi tra ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sul taccuino di Ausilio: sfida aperta con la Juve - Con i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza nel 2026 e poche possibilità di rinnovo, la dirigenza ha intensificato le ricerche di un ... Da spaziointer.it

Inter, Marotta fa pressione sul Napoli: “Squadra da battere”. Nessun dubbio su Chivu e Ausilio | VIDEO CM.IT - Così Beppe Marotta dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa in ‘Marketing e Mercati globali’ dall’Università Bicocca di Milano. Si legge su calciomercato.it

Ausilio: "Pio Esposito ci ha fatto cambiare il mercato. Neymar? Una ca...ta" - "Neymar mai offerto all’Inter" Secondo alcuni rumors di mercato gli agenti di Neymar (che dal primo gennaio sarà svincolato, scadendo il contratto col Santos) prima dell’estate avrebbero offerto il ... Scrive sport.sky.it