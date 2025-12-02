Calciomercato Inter arriva una rivelazione a sorpresa | quel giocatore può dire addio! Le ultimissime

Calciomercato Inter, spunta una rivelazione clamorosa: un big potrebbe lasciare Milano, ecco le ultime notizie Il futuro di Davide Frattesi resta un tema caldo. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione con la maglia dell’Inter si sta trasformando in un’annata segnata da panchine e paradossi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato dal Sassuolo con grandi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter arriva rivelazioneInter, colpo a un passo: arriva la conferma / Calciomercato - Occhio in tal senso alle ultime conferme su un nome che piace molto alla società ... Scrive msn.com

Calciomercato Inter News/ Atubolu scelto come post Sommer, l’alternativa arriva dall’Arabia (9 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter infatti dovrà a gennaio o in estate proporre necessariamente un cambio generazionale che sia totale o solo in alcune zone di campo che già dallo scorso anno sembravano essere ... Come scrive ilsussidiario.net

calciomercato inter arriva rivelazioneClausola e addio al Milan per l’Inter: rivelazione clamorosa, di chi si tratta - Retroscena incredibile per il mercato dell'Inter, poteva arrivare dal Milan: attenzione al nome del calciatore ... Riporta spaziointer.it

Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L’Inter cerca continuità di risultati in campo dopo le due vittorie di fila contro Ajax e Sassuolo, mentre fuori continua l’opera di monitoraggio sul mercato della dirigenza nerazzurra. Segnala calciomercato.it

Inter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni - Ecco i rinforzi da regalare a Chivu e i giocatori con le valigie in mano Il presidente Beppe Marotta ha espresso soddisfazione per i conti dell’Inter ... Scrive calciomercato.it

