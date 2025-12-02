Calciomercatocom – Inter Ausilio | Non abbiamo necessità di fare mercato la squadra è completa

Il direttore sportivo dell'Inter parla del prossimo mercato: "Difficilmente ci saranno delle occasioni" Tra gli ospiti presenti al Gran Galà del Calcio c'era anche il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del mercato nerazzurro a gennaio: "Lo dicono e lo testimoniano anche i mercati che abbiamo fatto negli ultimi anni, siamo sempre più convinti che le cose devono essere fatte in un certo modo durante il periodo estivo, perché si dà all'allenatore il tempo di conoscere, di lavorare e anche di aspettare qualche calciatore.

