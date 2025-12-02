Calcio serie C inizia la settimana del derby Il Grifo è chiamato a ritrovarsi subito
Il Perugia entra nella settimana che può valere davvero una stagione. E ci entra dopo due giorni di approfondite riflessioni e di confronti anche duri.Del resto non può essere altrimenti: al Moccagatta i biancorossi hanno fortemente deluso. Specialmente sotto l'aspetto della personalità.Alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
