Calcio Promozione | Mobilieri buon pareggio Urbino sconfitto
Pisa 1 dicembre 2025 – Nel girone A di Promozione Urbino Taccola sconfitto nell’anticipo del sabato sul campo dello Jolo Calcio. Termina 2 – 0 per i padroni di casa a segno all’8 con Tomberli ed al 64’ con Robi. Nessuna vittoria, tre pareggi e nove sconfitte sino a questo momento per i biancorossi ulivetesi. Un campionato dove la Lampo Meridien ha preso il largo con dieci punti di vantaggio su Jolo e Montelupo secondi. Questo il tabellino della gara. Jolo Calcio: Giusti, Melani (D’Alo), Menichetti A., Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi (Borchi), Sforzi (Marchio), Tomberli (Lojacono), Robi G., Rozzi (Medini). 🔗 Leggi su Lanazione.it
