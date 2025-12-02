Calcio internazionale su Sky e NOW | Premier League e Coppa di Germania in diretta dal 2 al 4 dicembre

Tre giorni di grande calcio: 14ª giornata di Premier League e ottavi di Coppa di Germania, con studi, approfondimenti e rubriche firmate Sky Sport. Settimana ricchissima per gli appassionati di calcio internazionale. Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la 14ª giornata di Premier League e gli ottavi di finale della Coppa di Germania, accompagnati da studi dedicati, rubriche e aggiornamenti costanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

