calcio femminile italia ancora sconfitta nella seconda amichevole contro gli usa a fort lauderdale

Si chiude con una sconfitta il 2025 della Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre sono state battute ancora una volta dagli USA nella seconda amichevole in Florida. Dopo il 3-0 di Orlando del 30 novembre, la formazione allenata da Andrea Soncin si è dovuta arrendere alle americane sullo score di 2-0. Al Chase Stadium di Fort Lauderdale, la sfida è stata decisa dalle reti di Catarina Macario al 20? e di Jaedyn Shaw al 41?. Un match nel quale le azzurre hanno peccato in fase di conclusione, mancando delle opportunità anche importanti, e in termini di continuità di gioco. Match, comunque, utili alle nostre portacolori in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

