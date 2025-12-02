Calcio femminile Italia ancora sconfitta nella seconda amichevole contro gli USA a Fort Lauderdale
Si chiude con una sconfitta il 2025 della Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre sono state battute ancora una volta dagli USA nella seconda amichevole in Florida. Dopo il 3-0 di Orlando del 30 novembre, la formazione allenata da Andrea Soncin si è dovuta arrendere alle americane sullo score di 2-0. Al Chase Stadium di Fort Lauderdale, la sfida è stata decisa dalle reti di Catarina Macario al 20? e di Jaedyn Shaw al 41?. Un match nel quale le azzurre hanno peccato in fase di conclusione, mancando delle opportunità anche importanti, e in termini di continuità di gioco. Match, comunque, utili alle nostre portacolori in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
SCUOLA CALCIO FEMMINILE SUPERTOP A GRANAROLO Altro sabato mattina divertentissimo per le nostre piccole allo Stadio di Granarolo. Con qualche assenza dovuta al periodo (feste, malate... ) siamo comunque riusciti a schierare due grup - facebook.com Vai su Facebook
La scalata verso le competizioni internazionali prende forma. Il calcio femminile raggiunge nuovi livelli. La Squadra della Settimana 10 è disponibile ora, solo su #FC26. Vai su X
Calcio donne: l'Italia sconfitta 3-0 nella prima amichevole con gli Usa - 0 la prima delle due amichevoli con gli Stati Uniti, dimostrando però di poter impensierire e anche punire la seconda forza del Ranking FIfa ... Segnala ansa.it
Calcio femminile, sonora sconfitta per l’Italia con gli USA nell’amichevole di Orlando - Nella notte italiana tra venerdì 28 e sabato 29 novembre le azzurre hanno perso per 3- Riporta oasport.it
Usa-Italia femminile 0-3, il risultato dell'amichevole delle Azzurre - 3 contro le stelle Usa, per effetto delle reti di Moultrie e della doppietta di Macario. Lo riporta sport.sky.it
Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario quarti, programma, streaming - 1 nell'ultimo match della fase a gironi dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile: le azzurre arpionano il secondo ... oasport.it scrive
ITALIA FEMMINILE - Azzurre verso il nuovo test con gli Stati Uniti, Soncin: "Serviranno qualità e ferocia" - Nel quartier generale di Fort Lauderdale, bagnato da una pioggia incessante, la Nazionale Femminile continua a lavorare in vista dell'ultimo appuntamento di un 2025 intenso e al tempo stesso molto emo ... napolimagazine.com scrive
Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili" - 0 contro gli Stati Uniti la prima amichevole disputata dall'Italia Femminile. Scrive m.tuttomercatoweb.com