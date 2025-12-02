Calcio Allegri squalificato per una giornata
Roma, 2 dic. (askanews) – Tutto come previsto. Max Allegri, tecnico del Milan, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, al termine della tredicesima giornata, per quanto successo nel finale di Milan-Lazio. In particolare “per avere, al 52° del secondo tempo contro la Lazio contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale, mentre il direttore di gara si apprestava ad effettuare una ‘on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’arbitro nell’area di revisione”, è quanto si legge nella sentenza del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
