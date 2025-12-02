Calcio a 5 femminile termina il cammino dell’Italia ai Mondiali | netta sconfitta contro il Portogallo

Si ferma ai quarti di finale il cammino della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nei Mondiali. Alla PhilSports Arena di Manila (Filippine), la compagine allenata da Francesca Salvatore doveva affrontare una sfida complicata. Il Portogallo è formazione molto preparata tecnicamente e sa come imbrigliare l’avversario attraverso possesso di palla e imbucate. L’esito del confronto ha sorriso nettamente alle lusitane, uscite vittoriose del confronto con lo score di 7-2. Una partita fin da subito in salita per la selezione tricolore. L’uno-due di Carolina Pedreira e d i Lidia Moreira al 5’22” e al 5’42” a dare una chiara impronta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5 femminile, termina il cammino dell’Italia ai Mondiali: netta sconfitta contro il Portogallo

