calcio a 5 femminile brasile a valanga sul giappone definite le semifinaliste dei mondiali

Ai primi storici Mondiali di calcio a 5 femminile, il quadro delle semifinaliste è ufficialmente definito. Dopo l’eliminazione dell’Italia per mano del Portogallo, è arrivato il Brasile a completare il novero delle squadre che si giocherà la zona medaglie nel torneo iridato in corso di svolgimento nelle Filippine. Troppo forti le verdeoro per il Giappone, infilato a più riprese già nel primo tempo del duello dei quarti di finale. In meno di un quarto d’ora Emilly, due volte, Ana Luiza, Vanin e Rodrigues hanno gonfiato la porta per il 5-0 che ha indirizzato la contesa e fatto vivere un secondo tempo “accademico” alla gara, chiusasi alla fine sul 6-1, per effetto dell’autogol di Julia, arrivato poco prima del 36? e della zampata di Emilly, che le è valsa la tripletta personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

