Calci e pugni a pecore e agnelli | i pastori andranno a processo

Andranno a processo i pastori accusati di aver maltrattato pecore e agnelli nelle malghe del Trentino. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Trento che ha accolto l’opposizione formulata dalla Lega Anti Vivisezione (LAV) alla richiesta di archiviazione del caso presentata dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

