Calci e pugni a pecore e agnelli | i pastori andranno a processo

Trentotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andranno a processo i pastori accusati di aver maltrattato pecore e agnelli nelle malghe del Trentino. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Trento che ha accolto l’opposizione formulata dalla Lega Anti Vivisezione (LAV) alla richiesta di archiviazione del caso presentata dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calci pugni pecore agnelliPecore e agnelli presi a calci e bastonate, svolta nell'inchiesta. La Lav: "I pastori a processo, accolta la nostra opposizione" - Svolta nell’inchiesta sui pastori trentini finiti sotto accusa dopo i filmati diffusi dai volontari dello Sportello Lav di Trento, che avevano mostrato presunte violenze su pecore e agnellini ... Lo riporta ildolomiti.it

Calci e pugni a Prato. Operai in sciopero. Aggrediti dai titolari - Le immagini scorrono come un film che Prato e Montemurlo hanno già visto troppe volte: urla, spintoni, calci, pugni, offese. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Calci Pugni Pecore Agnelli